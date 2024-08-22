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إيران تكشف سر التأخر في الرد على اغتيال هنية وكيف سيردون

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الخميس، 22-08-2024 11:51 ص


كشفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي آت وإن طال.

وقالت البعثة إن أي رد يجب أن يعاقب إسرائيل ويردع أي هجمات مستقبلية في البلاد، حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" وأشارت البعثة إلى أن الرد يجب أن يُدرس بعناية لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكدت البعثة أن توقيت وشروط وطريقة الرد الإيراني ستُنسق بدقة لضمان حدوثه لحظة المفاجأة القصوى.

وأضافت البعثة أن الرد قد يأتي عندما تكون أعينهم مثبتة على السماء أو شاشات الرادار، فيفاجأون بهجوم أرضي أو جوي أو ربما الإثنين معا.

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