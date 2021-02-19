إيران تعلن عن شروطها للتراجع عن خخطها النووية

الجمعة، 19-02-2021
11:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
وزير الخارجية الإيران
ي محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدة للتراجع عن كافة خطواتها
السابقة من تنصيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم و خططها لإجراء الأبحاث والتطوير
لإنتاج اليورانيوم ، والتي اتخذتها بهدف التملص من التزاماتها في الاتفاق النووي
.
و
أشار وزير الخارجية إلي أن شرط بلاده للتراجع
عن كافة الخطوات السابقة هو رفع العقوبات
الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب
، حسبما نشرت الصحف المحلية .
جدير
بالذكر أن الوزير الإيران
ي دعا الاتحاد الأوربي
إلي الوفاء بالتزاماته بدلا من
التفلسف وتحميل إيران
المسئولية علي حد قوله .