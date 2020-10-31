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إيران تعلن عن تعاون مشترك مع السعودية في الخليج

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-10-2020 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الإيرانية عن تركيب منصة سكن في الحقل المشترك مع السعودية والواقع بالخليج .
و قال أبو القاسم خدابخش، مسئول تطوير حقل "فروزان" النفطي بشركة الجرف القاري الإيرانية أن وزن المنصة الجديدة التي جري تركيبها اليوم  680 طن ، لافتا إلي أن عملية التركيب تمت في الساعات الأولي من اليوم علي خلفية تجهيز الظروف والبنية التحتية اللازمة عبر مختصي الشركة ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشار المسئول إلي أن أبعاد المنصة تبلغ 20 في 14 مترا، وتتكون من 4 طوابق، موضحا أن 13 بئرا نفطيا سيتم حفرها في إطار تطوير حقل فروزان، وذلك ضمن 33 مشروعا مدرجة على جدول أعمال وزارة النفط لتثبيت وزيادة انتاج النفط .
ولفت إلي أن المرحلة الأولى من تطوير الحقل قد بدأت منذ نحو 3 شهور، وتستهدف الحفاظ وتثبيت الإنتاج الفعلي وبالتالي زيادة طاقة إنتاج الحقل بواقع 12 ألف برميل يوميا".
جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت في أوائل  أكتوبر الجاري، تركيب منصة سكن بحرية في منطقة الخليج في حقل نفط مشترك مع السعودية. وأعلن مدير تركيب المنشآت بشركة الجرف القاري الإيرانية، محمد حسين كريمي ها، عن شحن منصة سكنية عائمة من ميناء بوشهر الإيراني إلى حقل "فروزان"، مشيرا إلى أن المنصة البحرية العائمة قد توجهت إلى المنطقة البحرية المشتركة مع السعودية في الخليج العربي.
 

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