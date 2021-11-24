إيران تعلن تغريم دولة خليجية 200 مليون يورو لصالحها في محكمة دولية

الأربعاء، 24-11-2021
11:48 ص
أعلن حاكم مصرف إيران
المركزي السابق، عبد الناصر همتي، فوز بلاده بدعوى
قدمتها ضد الحكومة البحرين
ية إلى محكمة دولية
.
جاء ذلك بعد أن رفعت إيران
دعوى ضد الحكومة البحرين
ية بسبب تحفظ البحرين
على أموال مصارف إيران
ية كانت قد استثمرت في "فيوتشر بانك" البحرين
ية.
وقال عبد الناصر همتي: "انتصار قانوني..بعد سنوات عديدة من الجهد،
فرضت محكمة تحكيم دولية على الحكومة البحرين
ية، التي صادرت استثمارات البنوك
الوطنية والصادرات في بنك المستقبل البحرين
ي لأغراض سياسية وانتهاكا للمعايير
الدولية، غرامة
تزيد عن 200 مليون يورو،
بالإضافة إلى تكاليف المحكمة".