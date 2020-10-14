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إيران تعزل 5 مدن للحد من تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا
أرشيفية
 
الأربعاء، 14-10-2020 11:49 ص وكالات - الدويني فولي

قررت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء، عزل خمس مدن خلال أيام الخميس والجمعة والسبت للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن الحكومة وافقت على طلب عزل مدن طهران، مشهد، أصفهان، كرج، وأرومية، خلال عطلة الخميس والجمعة والسبت ووضع قيود على الحركة داخلها.


وكان رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، أكد في وقت سابق أن 200 شخص من الكوادر الطبية الإيرانية سقطوا ضحايا أثناء مكافحتهم فيروس كورونا في البلاد، في وقت وصل عدد إصابات كورونا في إيران، وفق موقع worldometers إلى 508,389.


وأعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

 

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