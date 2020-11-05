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إيران ترسل فريقًا رياضيًا إلى إسرائيل

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إيران
 
الخميس، 05-11-2020 07:36 م محمد فضل

كشفت صحيفة جورزليوم بوست الإسرائيلية، أن إيران سترسل رياضيين للمنافسة في بطولة العالم الدولية للرياضات الإلكترونية في إسرائيل في فبراير المقبل.
وقالت الصحيفة: إن “قرار تنظيم البطولة في إسرائيل ظل سرًا لمدة أشهر نتيجة جهود من إيدو بروش، رئيس المنظمة الإسرائيلية للرياضة الإلكترونية”.
وأضافت: “في وقت الذي رفضت فيه بعض دول المنطقة مثل لبنان وسوريا المشاركة، وافقت إيران على المشاركة بعد أن فازت فرقها في التصفيات الإقليمية”.
وتابعت الصحيفة: أن “بروش تمكن من الحصول على موافقة من وزارة الداخلية للسماح للاعبين الإيرانيين بدخول إسرائيل، مع معالجة الخدمات اللوجستية للتأشيرات من قبل وزارتي الداخلية والخارجية على حد سواء”.
وتمثل مشاركة إيران في هذا الحدث خروجًا صارخًا عن سياستها التقليدية فيما يتعلق بالمسابقات الدولية مع الفرق الإسرائيلية، في سابقة تمثل خروج طهران عن قاعدتها بمقاطعة كل الأنشطة التي تشارك فيها إسرائيل.
 

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