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إيران: العراق ثاني مستورد للسلع الإيرانية بـ 5 مليار دولار

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إيران: العراق ثاني مستورد للسلع الإيرانية بـ 5 مليار دولار

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 13-01-2021 10:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشئون العربية و الأفريقية بمنظمة التنمية التجارية ، أن العراق تحتل المرنبة الثانية في قائمة الأسواق التصديرية للسلع بقيمة 5.9 مليار دولار، وتحتل المرتبة الأولي من بين دول الجوار .
و أضاف فرزاد علي موقع المنظمة أن الصادرات للعراق سجل حوالي 20 مليون طن بنمو 7% علي أساس سنوي، لافتا إلي أن السوق العراقية استحوذت علي 23.6% من إجمالي صادرات إيران في شهور التقييم ، حيث  تم تصنيف هذه القائمة خلال 9 أشهر وتحديدا في الفترة من 20 مارس حتى 20 ديسمبر 2020 ، حسبما نشرت وكالة " فارس" .
و أشار إلي أن أهم السلع غبر النفطية المصدرة هي الحديد والطماطم ومعجون الطماطم وقطع غيار التوربينات البخارية واليوريا والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية والحلويات والبطيخ والمكيفات المائية، لافتا إلي أن من أهم المعوقات التي اعترضت الصادرات الإيرانية العراقية في التقييم تتمثل في إغلاق المنافذ والأسواق الحدودية بنحو 3 شهور، وتعطل إقامة المعارض التجارية وتبادل الوفود وذلك بسبب جائحة كورونا، فضلا عن القيود التصديرية بمجال الصلب وتشديد العراق استيراد المنتجات الزراعية، وانخفاض صادرات منتجات الألبان قياسا بالسنة الماضية.

 

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