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إيراني يحبط محاولة تهريب " مخدرات " في شحنة أسماك قادمة من إيران إلي الكويت

مخدر الشبو
مخدر الشبو
 
الثلاثاء، 24-11-2020 02:14 م متابعات- أمينة عبد العال

تمكنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت من العثور علي كميات من مخدر " الشبو " محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران ، وتم فتح تحقيق لكشف الملابسات .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده وبعد تسلمها ومعاينتها شك في أمرها فتوجه إلي الأمن وأبلغهم ليخلي مسئوليته ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".
و أعلن مصدر أمني أن الإيراني توجه إلي إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك و أبلغ وبفحص الشحنة تبين أنه ملغومة بمخدر " الشبو " وتم تسجيل محضر و تم تحويل الكمية إلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
 

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