إيراني يحبط محاولة تهريب " مخدرات " في شحنة أسماك قادمة من إيران إلي الكويت
مخدر الشبو
الثلاثاء، 24-11-202002:14 ممتابعات- أمينة عبد العال
تمكنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت من العثور علي كميات من مخدر
" الشبو " محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران ، وتم فتح تحقيق لكشف
الملابسات .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من
الأسماك وصلته من بلاده وبعد تسلمها ومعاينتها شك في أمرها فتوجه إلي الأمن
وأبلغهم ليخلي مسئوليته ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".
و أعلن مصدر أمني أن الإيراني توجه إلي إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة
العامة للجمارك و أبلغ وبفحص الشحنة تبين أنه ملغومة بمخدر " الشبو "
وتم تسجيل محضر و تم تحويل الكمية إلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .