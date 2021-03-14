الأحد 14 مارس 2021
توقيت مصر 14:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فصل مسلم من عمله بسبب أدائه الصلاة في فرنسا

وفاة ملكة جمال بعد حصولها على لقاح كورونا

إلزام الشرطة بتركيب كاميرات في زيهم الرسمي بهذه الدولة

الحكومة تزف بشرى سارة بشأن التأمين الصحي

مفاجأة.. كوريا الشمالية تتجاهل محاولات "بايدن" للتقارب

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بارد ليلا.. تعرف على توقعات طقس الغد في جميع المحافظات

سيريلانكا تقرر حظر النقاب في الأماكن العامة

خالد يوسف يوجه هذه الرسالة عقب مغادرته مصر مجددًا

دار الإفتاء: غدًا.. أول أيام شهر شعبان

ADS
 

إلزام الشرطة بتركيب كاميرات في زيهم الرسمي بهذه الدولة

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 14-03-2021 11:03 ص الطيب حسين
شهدت ولاية كالفيورنيا الأمريكية صدور حكم قضائي بتثبيت كاميرات محمولة على ملابس عناصر الشرطة العاملين داخل السجون والإصلاحيات.

ونص القرار الذي أصدرته كلوديا ويلكين القاضية بالمحكمة الجزئية بكاليفورنيا كذلك على تثبيت كاميرات مراقبة في خمسة من سجون الولاية.

وجاء القرار وفق وسائل إعلام بسبب الإساءة المتكررة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعطت القاضية السجون الخمسة مهلة 21 يوما لوضع خطط لتثبيت الكاميرات و 90 يوماً آخر لتشغيلها.

وكتبت القاضية ويلكن: "ترى المحكمة أن الكاميرات الملصقة بالملابس من المحتمل أن تحسن التحقيقات في الشكاوي الخاصة بسوء تصرف العاملين وخفض وقائع انتهاك حقوق السجناء من ذوي الإحتياجات الخاصة ".

وقضت القاضية أيضا بإجراء إصلاحات تتعلق بتعقب شكاوى النزلاء ذوي الإحتياجات الخاصة واستخدام رذاذ الفلفل. واتخذت القاضية حكمها هذا بعد مراجعة عشرات البلاغات المقدمة من السجناء ومحامين يدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نيابة عن السجناء.
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

فصل مسلم من عمله بسبب أدائه الصلاة في فرنسا

ارشيفية

عاصفة ثلجية خطيرة تجتاح أمريكا قريبا

زعيم كوريا الشمالية

مفاجأة.. كوريا الشمالية تتجاهل محاولات "بايدن" للتقارب