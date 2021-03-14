إلزام الشرطة بتركيب كاميرات في زيهم الرسمي بهذه الدولة

أرشيفية

شهدت ولاية كالفيورنيا الأمريكية صدور حكم قضائي بتثبيت كاميرات محمولة على ملابس عناصر الشرطة العاملين داخل السجون والإصلاحيات.



ونص القرار الذي أصدرته كلوديا ويلكين القاضية بالمحكمة الجزئية بكاليفورنيا كذلك على تثبيت كاميرات مراقبة في خمسة من سجون الولاية.



وجاء القرار وفق وسائل إعلام بسبب الإساءة المتكررة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعطت القاضية السجون الخمسة مهلة 21 يوما لوضع خطط لتثبيت الكاميرات و 90 يوماً آخر لتشغيلها.



وكتبت القاضية ويلكن: "ترى المحكمة أن الكاميرات الملصقة بالملابس من المحتمل أن تحسن التحقيقات في الشكاوي الخاصة بسوء تصرف العاملين وخفض وقائع انتهاك حقوق السجناء من ذوي الإحتياجات الخاصة ".



وقضت القاضية أيضا بإجراء إصلاحات تتعلق بتعقب شكاوى النزلاء ذوي الإحتياجات الخاصة واستخدام رذاذ الفلفل. واتخذت القاضية حكمها هذا بعد مراجعة عشرات البلاغات المقدمة من السجناء ومحامين يدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نيابة عن السجناء.