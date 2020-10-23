"إلا رسول الله".. "التعاون الخليجي" ينتفض ضد "ماكرون"

الجمعة، 23-10-2020
09:57 م
ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المعادية للإسلام.
ووصف الحجرف
هذه التصريحات بـ"غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين"، موضحًا أنها تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب.
وذكر الجرف أن هذه التصريحات "لا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا
الصديق".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة و التسليم، داعيًا قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمُّل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش، ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.