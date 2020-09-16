الأربعاء، 16-09-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أغلق وزير التعليم
الفرنسي ، جون ميشيل بلانكير، 81 مدرسة بسبب ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس " كورونا
" حيث بلغت الإصابات
1200 إصابة جديدة مقارنة بالأسبوع الماضي .
وتم إلغاء 2100 فصل
دراسي بسبب تسجيلها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وذلك بعد أسبوعين فقط من إعادة فتح
المدارس ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
ولفت الوزير في تصريحات
صحفية إلي أن هذه الأعداد مقبولة بالنظر
إلي وجود حوالي 60 ألف مركز تعليمي في البلاد وتابع مع إغلاق .13% فقط ، مضيفا نحن
نلغي الدراسة فورا حين اكتشاف أكثر من 3 حالات مصابة في الفصل الواحد .
جدير بالذكر أنه تم
وقف 28 مدرسة أساسية بعد ارتفاع نسب العدوى فيها بعد رصد ارتفاع جديد في الإصابات
منذ بداية الأسبوع .