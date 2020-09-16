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في فرنسا..

إغلاق 81 مدرسة بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال
أغلق وزير التعليم الفرنسي ، جون ميشيل بلانكير، 81 مدرسة بسبب ظهور حالات إصابة جديدة  بفيروس " كورونا" حيث بلغت الإصابات 1200 إصابة جديدة مقارنة بالأسبوع الماضي .
وتم إلغاء 2100 فصل دراسي بسبب تسجيلها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وذلك بعد أسبوعين فقط من إعادة فتح المدارس ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
ولفت الوزير في تصريحات صحفية إلي  أن هذه الأعداد مقبولة بالنظر إلي وجود حوالي 60 ألف مركز تعليمي في البلاد وتابع مع إغلاق .13% فقط ، مضيفا نحن نلغي الدراسة فورا حين اكتشاف أكثر من 3 حالات مصابة في الفصل الواحد .
جدير بالذكر أنه تم وقف 28 مدرسة أساسية بعد ارتفاع نسب العدوى فيها بعد رصد ارتفاع جديد في الإصابات منذ بداية الأسبوع .  

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