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إغلاق 8 مساجد في مناطق مختلفة في السعودية لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 04:44 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمرا بإغلاق 8 مساجد مؤقتا في مناطق مختلفة بعد ثوبت حالات إصابات بفيروس " كورونا" المستجد بين المصابين ليصل إجمالي ما تم غغلاقه من المساجد خلال 37 يوم 294 مسجد .
في سياق متصل تم إعادة فتح 3 مساجد بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية ، حسبما نشرت "صدي " .

و أشارت الوزارة إلي أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الباحة و مسجد في كلا من مناطق مكة المكرمة و المدينة المنورة وتبوك و عسير و الحدود الشمالية .

ولفتت الوزارة إلي أن المساجد التي إعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض و مسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة .
 

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