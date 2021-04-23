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إغلاق 39 مسجد في 8 مناطق مختلفة بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-04-2021 11:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد في المملكة العربية السعودية قرار بإغلاق 39 مسجد مؤقتا في 8 مناطق مختلفة بالمملكة بعد ثبوت إصابة 39 حالة بفيروس " كورونا" بين صفوف المصلين .
ووصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 74 يوم هو 764 مسجد وتم إعادة فتح 700 مسجد منهم بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية للحفاظ علي سلامة المواطنين ، حسبما نشرت " صدي " .
وأشارت الوزارة  إلي أن المساجد المغلقة هي 10 مساجد بمنطقة الرياض و6 في منطقتي الشرقية وعسير، و5 في منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية، و4 في منطقة جازان و2 في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة المدينة المنورة.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 23 مسجداً: 11 بمنطقة الرياض و6 بمنطقة القصيم و2 بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من: عسير وجازان والباحة والجوف، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أكدت مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لرصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
 

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