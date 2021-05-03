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إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 03-05-2021 10:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أصدرت أمر بإغلاق 33 مسجد بصورة مؤقتة في 7 مناطق بعد ثبوت إصابة 33 حالة من المترددين عليهم بفيروس " كورونا" المستجد.
و أشارت الوزارة إلي أن مجموع ما تم إغلاقه حتى الآن وخلال 85 يوم بلغ 994 مسجد ، لافتة إلي أنه تم إعادة فتح 90 مسجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصلين مرة أخري .
وصرحت الوزارة في البيان الذي تداولته الصحف المحلية بأن ذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة مرتادي بيوت الله .
 

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