إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

الإثنين، 03-05-2021
10:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية
السعودية أنها أصدرت أمر بإغلاق 33 مسجد بصورة مؤقتة في 7 مناطق بعد ثبوت إصابة 33
حالة من المترددين عليهم بفيروس " كورونا
" المستجد.
و أشارت الوزارة
إلي أن مجموع ما تم إغلاقه حتى الآن وخلال 85 يوم بلغ 994
مسجد ، لافتة إلي أنه تم إعادة فتح 90 مسجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال
جاهزيتها لاستقبال المصلين مرة أخري .
وصرحت الوزارة
في البيان الذي تداولته الصحف المحلية بأن ذلك يأتي في إطار
الحرص علي سلامة وصحة مرتادي بيوت الله .