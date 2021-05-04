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إغلاق 24 مسجد في 8 مناطق بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-05-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية و الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أغلقت 24 مسجد بصورة مؤقتة في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس" كورونا" بين المصلين ليصل إجمالي ما تم إغلاقه من المساجد خلال 86 يوم 1018 مسجد .
و أشارت الوزارة إلي أنه تم إعادة فتح 968 مسجد بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصلين مرة أخري، حسبما نشرت " صدي " .
وأضافت الوزارة أن المساجد المغلقة, 9 بمنطقة مكة المكرمة, و5 بمنطقة الرياض, و3 بمنطقتي الجوف و حائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، و المنطقة الشرقية.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدا، ث8 منها بمنطقة الرياض, و4 بمنطقة القصيم, و3 بمنطقة جازان, و2بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بالمنطقة الشرقية, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
 

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