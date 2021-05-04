الثلاثاء، 04-05-2021
10:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون
الإسلامية و الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أغلقت 24 مسجد
بصورة مؤقتة في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس" كورونا
" بين المصلين
ليصل إجمالي ما تم إغلاقه من المساجد خلال 86 يوم 1018 مسجد .
و أشارت الوزارة إلي
أنه تم إعادة فتح 968 مسجد بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال جاهزيتها لاستقبال
المصلين مرة أخري، حسبما نشرت " صدي " .
وأضافت الوزارة أن المساجد المغلقة, 9 بمنطقة مكة المكرمة, و5
بمنطقة الرياض, و3 بمنطقتي الجوف و حائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان
،
و المنطقة الشرقية.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدا، ث8 منها بمنطقة الرياض,
و4 بمنطقة القصيم, و3 بمنطقة جازان
, و2بمنطقة المدينة المنورة
, ومسجد بالمنطقة الشرقية,
وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.