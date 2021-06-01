إعلان حالة الطوارئ في فلسطين

الثلاثاء، 01-06-2021
02:47 م
أصدر الرئيس
الفلسطين
ي، محمود عباس
، اليوم الثلاثاء، أمرا بتمديد حالة الطوارئ
في الأراضي
الفلسطين
ية بسبب الجائحة.
وسيتم تمديد
حالة الطوارئ
لمدة 30 يوما، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، لمواجهة فيروس
"كورونا"، بحسب قرار الرئيس الفلسطين
ي.
في وقت سابق،
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي
الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيله لدى وزارة الصحة
الفلسطين
ية.
كما ناقش وزير
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، مع نظيره الفلسطين
ي رياض المالكي، الوضع في
منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الصراع الفلسطين
ي الإسرائيلي، بجانب سبل التنسيق
المشترك لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".