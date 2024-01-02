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إعلام عبري: جندي أعدم معتقلًا فلسطينيًا كان مكلفًا بحراسته في غزة

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إعلام عبري: جندي أعدم معتقلًا فلسطينيًا كان مكلفًا بحراسته في غزة

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ارشيفية
الثلاثاء، 02-01-2024 12:18 م


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيقا مع جندي يشتبه بأنه أعدم فلسطينيا من قطاع غزة ميدانيا، طلب منه حراسته عقب اعتقاله والتحقيق معه.
وفي التفاصيل، فقد أورد موقع "واينت" العبري أنه "أثناء عمليات الجيش في قطاع غزة الأحد، ألقي القبض على "مخرب" وتم التحقيق معه، ونقل بعد ذلك إلى عهدة جندي لحراسته".
وأضاف الموقع أنه "يشتبه بأن الجندي أطلق النار على المعتقل وأرداه قتيلا". ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "عقب المعلومات الأولية التي تم تقديمها، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بشأن ملابسات إطلاق النار".
وبينما كشف الموقع العبري عن الحادث وتفاصيله، لم يذكر هوية الجندي، وما إذا ما كان قد اعتقل أم أنه لا يزال يقاتل بصفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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