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إعلام سعودي: نهاية مأساوية لمدرب الهلال.. عُثر عليه ميتًا بهذا الشكل

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إعلام سعودي: نهاية مأساوية لمدرب الهلال.. عُثر عليه ميتًا بهذا الشكل

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إعلام سعودي: نهاية مأساوية لمدرب الهلال.. عُثر عليه ميتًا بهذا الشكل
 
السبت، 27-02-2021 09:37 م
كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت مصرع مدرب حراس المرمى السابق في الهلال ديس ماكالينان.

وقالت إن المدرب الذي عمل لفترة مع نادي الهلال، عثر عليه ميتًا بشكل مأساوي حيث تم العثور عليه متوفى في منزله في دبلن عاصمة إيرلندا.

وقالت صحيفة "eltiempo" إن المدرب قد عانى بسبب اكتئاب شديد بعد مغادرته الهلال حيث نفت تصريحات له تحدث فيها عن أنه عانى بشدة حيث كان مثل الذي وقع متاهة شديدة الظلام.

يُذكر أن المدرب عمل أخيرًا كمدرب لحراس المرمى في منتخب كولومبيا وأنه تولى تدريب حراس مرمى نادي الهلال نحو 6 سنوات كانت نهايتها في عام 2017.
 

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