إعلامي شهير يعلن ترك الإسلام واعتناق المسيحية: دلوقت عرفت معنى الحياة

الإثنين، 25-01-2021
07:50 ص
أحمد عادل شعبان
أعلن إعلامي خليجي شهير تحوله من الإسلام إلى المسيحية وسط استغراب زملائه القدامى.
وظهر الإعلامي الكويتي محمد المؤمن
- حفيد الإعلامي حمد المؤمن احد مؤسسي إذاعة الكويت - في مقطع فيديو ليكشف عن ترك الإسلام واعتناق المسيحية.
وقال المؤمن في فيديو له حيث ظهر مرتديا الصليب: تصلبت وعرفت ما هو الرب وفهمت الحياة وعشت".
و ردد المؤمن مصطلح الثالوث مضيفا: نحن أبناء عيسى بن مريم.
وعلق الكثير من زملاء المؤمن على هذا القرار ، حيث قالت الإعلامية ريما البغدادي: زاملته في قناة اليوم شاباً خلوقاً محباً للعمل مجتهداً وطموحاً .. ما
يمر به له دلالة أنه تحت ضغط نفسي ما.. ادعوا له بدلاً من مهاجمته.
فيما قال حامد الصهبان : الإعلامي محمد إنسان خلوق محترم ، لا أحد يعلم
شنو الظروف اللي يمر فيها فعليكم بالدعاء ، اللهم اهدي من ضل من عبادك
للطريق المستقيم.