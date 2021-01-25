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إعلامي شهير يعلن ترك الإسلام واعتناق المسيحية: دلوقت عرفت معنى الحياة

فنان
إعلامي شهير يعلن ترك الإسلام واعتناق المسيحية: دلوقت عرفت معنى الحياة
 
الإثنين، 25-01-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
أعلن إعلامي خليجي شهير تحوله من الإسلام إلى المسيحية وسط استغراب زملائه القدامى.

وظهر الإعلامي الكويتي محمد المؤمن - حفيد الإعلامي حمد المؤمن احد مؤسسي إذاعة الكويت - في مقطع فيديو ليكشف عن ترك الإسلام واعتناق المسيحية.

وقال المؤمن في فيديو له حيث ظهر مرتديا الصليب: تصلبت وعرفت ما هو الرب وفهمت الحياة وعشت".

و ردد المؤمن مصطلح الثالوث مضيفا: نحن أبناء عيسى بن مريم.

وعلق الكثير من زملاء المؤمن على هذا القرار ، حيث قالت الإعلامية ريما البغدادي: زاملته في قناة اليوم شاباً خلوقاً محباً للعمل مجتهداً وطموحاً .. ما يمر به له دلالة أنه تحت ضغط نفسي ما.. ادعوا له بدلاً من مهاجمته.

فيما قال حامد الصهبان : الإعلامي محمد إنسان خلوق محترم ، لا أحد يعلم شنو الظروف اللي يمر فيها فعليكم بالدعاء ، اللهم اهدي من ضل من عبادك للطريق المستقيم.
 

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