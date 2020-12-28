إعلامي شهير يرد على «قرداحي»: «الله ما خلق غير بن سلمان واحد»

الإثنين، 28-12-2020
05:58 م
المصريون
ردَّ الإعلامي
والكاتب الرياضي السعودي عبد العزيز الدغيثر
،
على الإعلامي
اللبناني جورج قرداحي، بعدما أكد خلال مقابلة تلفزيونية أن لبنان يحتاج
إلى شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
لمحاسبة الفاسدين.
وقال “الدغيثر” في مقطع فيديو: “شفت لقاء للزميل الإعلامي
اللبناني جورج قرداحي في قناة (إل بي سي) يتحدث عن مشاكل البلد ويتمنى أنه يكون عنده
رجل زي محمد بن سلمان
”.
وأضاف: “طبعًا أول شيء أقول للزميل جورج لا أعتقد إنك أنت
الأول؛ هناك كثر من دول مختلفة من العالم وسواء إعلامي
ين أو فنانين أو مسؤولين أو حتى
من طبقات الشعب تمنوا يكون عندهم محمد بن سلمان
”.
وختم “الدغيثر”: “هذا شيء يجب أن نفتخر فيه كسعوديين أن هذا
قائدنا ابن الملك سلمان، والشيء الثاني أقول للأخ جورج وللجميع صعب يتكرر محمد بن سلمان
،
الله ما خلق إلا واحد هذا محمد بن سلمان
”.