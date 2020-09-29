إعلامي اسعودي شهير يدخل المستشفى ويطلب الدعاء

الثلاثاء، 29-09-2020
10:55 ص
وكالات- الدويني فولي
نشر الإعلامي السعودي سامي الجعوني
، اليوم الثلاثاء، صورة له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ وهو على سرير المستشفى
.
ولم يوضح ”الجعوني“ ملابسات وضعه الصحي، لكنه طلب في تعليق الدعاء له، فيما يبدو أنه سيقوم بإجراء عملية جراحية.
واشتهر سامي الجعوني
بتقديم برنامج الواقع ”زد رصيدك“ على قناة ”بداية“ قبل إيقاف القناة والبرنامج، ليقوم لاحقا بتقديم برنامج ”توب سنا شو“ على قناة ”روتانا خليجية“.
ويتابع الجعوني على ”تويتر“ وحده ما يزيد عن 700 ألف متابع، فيما يتابعه عبر ”إنستغرام“ أكثر من 600 ألف متابع.