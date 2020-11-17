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إعصار مدمر يجتاح نيكاراجوا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 12:06 م متابعات- أمينة عبد العال
بدأ الإعصار " أيوتا " وهو مصنف من الفئة الخامسة القصوى مساء أمس في اجتياح الساحل الشمالي لنيكاراجوا المطل علي البحر الكاريبي ترافقه رياح كارثية و أمطار غزيرة و عواصف مدمرة .
و أشار مارسيو باكا، مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد " إنيتير " إلي أن عين الإعصار تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر الواقع علي بعد حوالي 40 كيلو متر من مدينة بيلوي الساحلية ، حسبما نشر" مصراوي " .
جدير بالذكر أن الإعصار " إيوتا " شرد مئات الآلاف من السكان و ألحق أضارا جسيمة بالبني التحتيتة ، و ما يزيد من خطورته أن الأمطار الطوفانية التي سيتسبب بها ستهطل علي أراض لا تزال مشبعة بالمياه وعلي سكان لم ينتهوا بعد من الأضرار التي ألحقتها بهم الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن مرور " أيوتا " .
 

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