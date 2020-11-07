إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

ارشيفية

تجمع الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع ولاية فلوريدا للتنديد بسرقة الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية ، وتعرضت بعض التجمعات إلي إطلاق نار مما أدي إلي إصابة اثنين من المشاركين .

ويعتبر إطلاق النار تطور خطير في الولاية ظاهرة مدي التوتر الذي تعيشه البلاد في فترة الانتخابات الرئاسية الغير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة .

و فاز ترامب بكافة مقاعد فلوريدا التي تسمي ولاية الشمس المشرقة البالغ عددها 29 صوتا من المجمع الانتخابي بعد حصوله علي 51% من أصوات الناخبين في الولاية .

جدير بالذكر أن مجهولون أطلقوا النار من سيارة متحركة علي الحشود الجماهيرية في مدينة فورت لودرديل فأصيبت مواطنة أمريكية من أصول كوبية و زوجها .