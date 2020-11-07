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إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

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إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 07-11-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
تجمع الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع ولاية فلوريدا للتنديد بسرقة الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية ، وتعرضت بعض التجمعات إلي إطلاق نار مما أدي إلي إصابة اثنين من المشاركين .
ويعتبر إطلاق النار تطور خطير في الولاية ظاهرة مدي التوتر الذي تعيشه البلاد في فترة الانتخابات الرئاسية الغير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة .
و فاز ترامب بكافة مقاعد فلوريدا التي تسمي ولاية الشمس المشرقة البالغ عددها 29 صوتا من المجمع الانتخابي بعد حصوله علي 51% من أصوات الناخبين في الولاية .
جدير بالذكر أن مجهولون أطلقوا النار من سيارة متحركة علي الحشود الجماهيرية في مدينة فورت لودرديل فأصيبت مواطنة أمريكية من أصول كوبية و زوجها .  
 

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