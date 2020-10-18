إطلاق صاروخ باليستي تجاه السعودية.. والتحالف يعلق

الأحد، 18-10-2020
05:48 م
الطيب حسين
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن
، إن الميليشيا الحوثية اأطلقت صاروخا بالستيا صباح اليوم من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.
وذكرت أنه سقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمن
ية.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان صدر اليوم.. أن استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية تهدد حياة المئات من المدنيين.
وشدد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمن
ي، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.