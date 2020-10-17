السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

أول قرار من النيابة العامة بشأن المتهمين بقتل "فتاة المعادي"

قرار رسمي كويتي بطرد إعلامية عربية شهيرة من أراضيها

فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تشكو من الجوع

رسميا .. ستاد القاهرة يحضتن مباراة القطبين بأفريقيا

شاهد.. قصور الضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز

صفقة للمملكة.. أول سفينة حربية فرنسية في السعودية

بيراميدز ينقل تدريباته لسوء أرضية الملعب

بمبلغ خيالي .. شخصية خليجية مهمة تشتري صقر السعودية بعد رفض أمير سعودي

تهز دولة عربية.. يغتصب زوجته الحامل رفقة أصدقائه (تفاصيل صادمة)

إصابة 700 مواطن بدولة عربية بالإسهال والسبب!

1602890399
سوريا
 
السبت، 17-10-2020 04:20 م محمد فضل

ارتفعت حالات الإسهال المسجلة في منطقة معضمية الشام بريف دمشق إلى 700 بينها 3 حالات نقلت إلى المشفى حسب ما ذكر مدير صحة ريف دمشق لموقع روسيا اليوم.
وقال نعنوس إن حالات الإسهال كانت صباح اليوم بحدود 500 إصابة إلا أنها ارتفعت إلى 700، وأنه تم تحويل 3 حالات إلى المشفى.
وحول السبب في تلك الحالات أشار إلى أن مؤسسة المياه وبالتعاون مع الصحة قطعت مياه الشرب عن المنطقة وأرسلت صهاريج مياه إليها، كما أخذت عينات من عينات المياه وبانتظار نتائج تحاليلها في مخابر وزارة الصحة.

وأضاف نعنوس أن مديرية صحة ريف دمشق في حالة استنفار للكادر الطبي فيها، وأنه تم افتتاح نقطتين طبيتين إضافة إلى المركز الصحي في المنطقة، وأشار إلى أن المركزين مزودين بكادر طبي كامل وأدوية كاملة ويعمل على مدار الـ 24 ساعة.
وانتشرت تحذيرات من المجلس المحلي في البلدة عن ضرورة عدم استخدام المياه إلا لغسل اليدين وإفراغ خزانات المياه:
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الوزير حسن الغباش تفقد صباح اليوم الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة في بلدة معضمية الشام.

كذلك أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أنها خصصت سيارتي إسعاف وعيادة متنقلة للبلدة يوم أمس الجمعة بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإسهال فيها، وأرسلت فريق رقابة صحية للكشف عن سلامة المياه بالتعاون مع وحدة المياه في المنطقة.
 

إقرأ ايضا

1019882934_0_303_3500_2196_1200x0_80_0_1_07e9820343b0c4557afbd5318007a823

قرار رسمي كويتي بطرد إعلامية عربية شهيرة من أراضيها

قصر ضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز

شاهد.. قصور الضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز

السعودية

صفقة للمملكة.. أول سفينة حربية فرنسية في السعودية

أخبار متعلقة

ارشيفية

سوريا تعلن عن أخر تطورات الـ 156 حريق

سوريا

خبير في علم المناخ يفجر كارثة بشأن حريق سوريا

اللاجئون العرب بمصر

عودة 456 سوريًا من لبنان إلى ديارهم

الرئيس بشار الأسد

الرئيس بشار الأسد يتهم أردوغان بدعمه للأرهابيين في سوريا وليبيا

عمان أولى دول الخليج التي ترسل سفيرها إلي سوريا

عمان أول دولة عربية تقرر إرسال سفيرها إلي سوريا