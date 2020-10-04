الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

إصابة 4 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بـ«كورونا»

كورونا - إسرائيل
كورونا
 
الأحد، 04-10-2020 03:06 م محمد فضل- متابعات

أصبحت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، رابع عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت غملئيل (46 عاما) المنتمية إلى حزب نتنياهو "الليكود"، على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية (أي مصابة)، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل في الشفاء سريعا.
ويأتي ذلك على خلفية تواصل حالة الإغلاق الشامل المفروضة في إسرائيل بهدف الحد من انتشار الفيروس التاجي الذي بلغت وتيرت تفشيه داخل البلاد مستوى غير مسبوق في الأسابيع الماضية.
 

إقرأ ايضا

سقوط طائرة عسكرية في تونس

سقوط طائرة عسكرية في تونس

159643637378124800

تخصيص راتب 50 ألف دولار سنويًا لكل مواطن كويتي

التعليم عن بعد في السعودية

المملكة تعيش أهم مرحلة في تطبيق نجاح التعليم عن بعد

أخبار متعلقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو رغم قيود كورونا

إسرائيل

كورونا.. إسرائيل تفرض إغلاقا كاملا لمدة 3 أسابيع

image

السعودية: 643 إصابة جديدة بكورونا

ارشيفية

تقارير تحذر: إسرائيل علي وشك الانهيار مثل إيطاليا