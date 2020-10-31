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إصابة متحدث الرئاسة التركية بـ"كورونا"

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إصابة متحدث الرئاسة التركية بـ"كورونا"
 
السبت، 31-10-2020 09:29 م
كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد منذ بعض الوقت.

وقال قالن، الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي يعتبر من أقرب مستشاريه، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل".

وفي وقت سابق من السبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، عن إصابته وقرينته وابنتيهما بفيروس كورونا، حيث يخضعون الآن لعلاج منزلي.

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق مستوى 2000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 70 وفاة.

وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.

 

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