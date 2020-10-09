إصابة قائد قاعدة عسكرية إسرائيلية كبيرة بفيروس كورونا

أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة بإصابة قائد قاعدة كبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس كوفيد 19.



ولم تفصح هيئة البث الإسرائيلي عن اسم أو رتبة القائد المصاب.



وقالت الهيئة إن القاعدة تستخف بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، وتم الخميس تصوير العديد من جنودها وهم بدون كمامات، ولا يحافظون على التباعد الاجتماعي.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة،عن تسجيل 3 آلاف و692 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 268ألفا و393 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ ألفًا و864 حالة.



وفرضت إسرائيل إغلاقا ثانيا في الثامن عشر من الشهر الماضي لمدة ثلاثة اسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإغلاق الثاني قد يستمر لفترة أطول من المعلنة.



كانت إسرائيل فرضت أول إغلاق في مارس الماضي، ثم خففته في مايو.