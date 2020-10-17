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إصابة رئيس جمهورية هذه الدولة ورئيس وزرائها بكورونا

صورة-تخيلية-ل-فيروس-كورونا-الجديد-الغامض-coronavirus-2020
كورونا
 
السبت، 17-10-2020 12:57 م محمد فضل

أعلنت سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية، عن إصابة رئيسها، أناتولي بيبيلوف، والقائم برئيس حكومتها، غينادي بيكوييف، بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت دانا غاسييفا، المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي تعترف بها ست دول في العالم فقط، بما فيها روسيا وسوريا، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت أن نتائج آخر فحص لتشخيص كورونا خضع له بيبيلوف جاءت إيجابية (أي مصاب).
وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس يعاني من أعراض إصابة خفيفة ويواصل أداء مهامه عن بعد.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، آلا غاغلوييفا، إصابة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعدوى الوباء أيضا مؤخرا، وقالت إن بيكوييف عانى في أول يوم منذ تشخيص الفيروس لديه من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير ملموس، وحالته على ما يرام الآن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أول وفاة جراء الوباء في الجمهورية.

وأصيب 227 شخصا بالفيروس التاجي في أوسيتيا الجنوبية منذ بداية الجائحة، منهم المتحدثة باسم الرئاسة غاسييفا التي تم تشخيص إصابتها في وقت سابق من الشهر الجاري.
 

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