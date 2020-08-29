السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 22:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طائرتان روسيتان تعترضان مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي

دراسة تكشف عن «خطر خفي» يحمله المصابون بكورونا

انتحار ضابط مخابرات أمريكي رفيع (التفاصيل كاملة)

القبض على عروسين بعد حفل زفافهما والسبب صادم

شاهد.."السيسي" ينفعل على الهواء: "أنا بتعذب وباتقطع كل يوم"

نائبة الرئيس الإيراني تقرر فضح الاعتداءات الجنسية

لأول مرة منذ 5 شهور.. السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا

عارية بأوضاع مثيرة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة

أول رد من "ساسى" على أنباء رحيله

مبيض محارة يلقي مصرعه أسفل عجلات القطار في الشرقية

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

إصابات كورونا تؤرق بريطانيا

2020-03-13T162433Z_331394273_RC24JF9SR1A1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN
كورونا
 
السبت، 29-08-2020 08:27 م الطيب حسين
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت، أن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل يوم الجمعة.

وأضافت أن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالمرض، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن المرض بالمملكة المتحدة إلى 41477 شخصا.

وسجلت بريطانيا يوم الجمعة أعلى حصيلة منذ 12 يونيو بعد إصابة 1522 شخصا بالفيروس.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.

وقررت السلطات فرض إجراءات حجر صارمة في عدد من المدن الواقعة في شمال إنجلترا، بعد ارتفاع عدد الإصابات هناك.

كما فرضت إجراءات الحجر المنزلي والصحي على المسافرين القادمين إلى بريطانيا من بعض الدول.

 

إقرأ ايضا

الكويت

الكويت.. إخلاء سبيل نائبين اتهما في قضية رشوة

2020829817441AF

نائبة الرئيس الإيراني تقرر فضح الاعتداءات الجنسية

corona-270820-saudi1

لأول مرة منذ 5 شهور.. السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا

 

أخبار متعلقة

الأردن

الأردن يقرر غلق الحدود مع سوريا ويكشف السبب الخطير

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

أول رد فعل أمريكي حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا

الأردن

الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

العراق

كورونا يواصل توحشه في العراق

السعودية- كورونا

قفزة مفاجئة في إصابات كورونا بالسعودية

السعودية- كورونا

1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية