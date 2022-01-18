إصابات كورونا بالسعودية تلامس 6 آلاف في ساعات وهذه أعلى المدن تسجيلًا

الثلاثاء، 18-01-2022
02:55 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية
، اليوم الثلاثاء (18 يناير 2022)، عن تسجيل
5873 إصابة جديدة بفيروس كورونا
، و 4535 حالة تعافي و 2 حالة وفاة ، و 454 حالة
حرجة.
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 626808 حالة حتى
الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 573831 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8910 حالة
وفاة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا
الجديدة، فقد جاءت كالتالي:
الرياض (1,911)، جدة (723)، مكة (384)، الهفوف (168)، المدينة (157) ، الطائف
(143)، الدمام ( 135)، أبها ( 134).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (1,260)، جدة
(925)، مكة (467)، الدمام (157)، المدينة (156)، الخبر (130)، الطائف (115) خليص (110).