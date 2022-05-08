إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع بشكل مفاجئ وهذه أعلى المدن تسجيلًا

الأحد، 08-05-2022
01:36 م
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد (8 مايو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا
في المملكة، والتي شهدت ارتفاع
ا ملحوظًا، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.
وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا
، و 112 حالة تعافي و 4 حالات وفاة، و55 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 755,415 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 742,563 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9103 حالة وفاة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا
الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (98) ، الرياض (74)، مكة (45) ، المدينة (43).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جدة (31)، الرياض (25)، مكة (20) ،المدينة (17).