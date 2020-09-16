الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها

السعودية ترفع تذاكر الطيران بنسبة 40%

فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

«طبيب مصري في السعودية».. مفاجآت في قضية «هدير الهادي»

فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

«الشباب السعودي» يضع عرضًا «ملكيًا» على طاولة أرسنال

إصابات جديدة بكورونا بين موظفي البيت الأبيض

البيت الأبيض
اللبت الابيض
الأربعاء، 16-09-2020 09:27 م فتحي مجدي
 

قال صحفيون، إن العديد من موظفي البيت الأبيض ربما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وخضع الصحفيون في البيت الأبيض للاختبارهم الروتيني لـ كوفيد – 19 في وقت متأخر عن المعتاد صباح الأربعاء، لأن العديد من الموظفين أثبتت إصابتهم بالمرض.

وغرد الصحفي راكيل كرينبول: "اتصل البيت الأبيض بالصحفيين متأخرًا 30 دقيقة، لإجراء اختبارنا الروتيني للفيروس. قيل لي إنهم تأخروا لأن 'كان صباحًا مزدحمًا للغاية. كان لدينا بعض الإيجابيات اليوم".
 
ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني التعليق خلال إحاطة إعلامية بعد انتشار الخبر. 

كما رفض رئيس الأركان مارك ميدوز التعليق أيضًا، وقال للصحفيين، إنه لم يعلق على أي قضايا متعلقة بالصحة في البيت الأبيض.

ويتم اختبار الموظفين والصحفيين المقربين من الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بنس على أساس يومي، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وثبتت إصابة اثنين من صحفيي البيت الأبيض على الأقل بفيروس كوفيد – 19 في أغسطس، بينما وضع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين داخل الحجر الصحي في المنزل في يوليو بعد إصابته بالمرض.

كما ثبتت إصابة خادم ترامب الشخصي وعامل كافتيريا بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام. وأصيبت رئيسة موظفي البيت الأبيض بنس كاتي ميلر بالفيروس أيضًا.

وكانت ميلر، التي تتوقع طفلها الأول من زوجها ستيفن ميلر، كاتب خطابات ترامب، من بين أوائل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكنها تعافت تمامًا.

إقرأ ايضا

موعد-عودة-فتح-الطيران-الدولي-في-السعودية-في-الاتجاهين-780x470

السعودية ترفع تذاكر الطيران بنسبة 40%

1564437

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

محطة الفضاء

رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني يحذر: حرب النجوم قادمة

أخبار متعلقة

الصحة السعودية- كورونا

1175 إصابة بكورونا في السعودية

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

البرهان يكشف عن مخطط لتفتيت الجيش السوداني

كورونا الإمارات

390 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

السعودية- كورونا

تراجع مُبشر في إصابات كورونا بالسعودية

الرجل الذي تبحث عنه الشرطة

الشرطة تبحث عن صاحب "أحضان كورونا"

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية