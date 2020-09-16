إصابات جديدة بكورونا بين موظفي البيت الأبيض

الأربعاء، 16-09-2020
09:27 م
فتحي مجدي
قال صحفيون، إن العديد من موظفي البيت الأبيض
ربما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا
المستجد.
وخضع الصحفيون في البيت الأبيض
للاختبارهم الروتيني لـ كوفيد – 19 في وقت متأخر عن المعتاد صباح الأربعاء، لأن العديد من الموظفين أثبتت إصابتهم بالمرض.
وغرد الصحفي راكيل كرينبول: "اتصل البيت الأبيض
بالصحفيين متأخرًا 30 دقيقة، لإجراء اختبارنا الروتيني للفيروس. قيل لي إنهم تأخروا لأن 'كان صباحًا مزدحمًا للغاية. كان لدينا بعض الإيجابيات اليوم".
ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني التعليق خلال إحاطة إعلامية بعد انتشار الخبر.
كما رفض رئيس الأركان مارك ميدوز التعليق أيضًا، وقال للصحفيين، إنه لم يعلق على أي قضايا متعلقة بالصحة في البيت الأبيض
.
ويتم اختبار الموظفين والصحفيين المقربين من الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بنس على أساس يومي، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
وثبتت إصابة اثنين من صحفيي البيت الأبيض
على الأقل بفيروس كوفيد – 19 في أغسطس، بينما وضع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين داخل الحجر الصحي في المنزل في يوليو بعد إصابته بالمرض.
كما ثبتت إصابة خادم ترامب الشخصي وعامل كافتيريا بالبيت الأبيض
في وقت سابق من هذا العام. وأصيبت رئيسة موظفي البيت الأبيض
بنس كاتي ميلر بالفيروس أيضًا.
وكانت ميلر، التي تتوقع طفلها الأول من زوجها ستيفن ميلر، كاتب خطابات ترامب، من بين أوائل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكنها تعافت تمامًا.