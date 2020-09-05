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إسرائيل في المركز الأول عالميًا بإصابات كورونا الجديدة

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كورونا - إسرائيل
 
السبت، 05-09-2020 05:40 م محمد فضل - متابعات
تكشف معطيات رسمية دولية، أن إسرائيل تحتل المركز الأول عالميا في انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى أيضا في عدد من أحياء مدينة القدس بشكل خطير.
وصنّف التقرير الأسبوعي الصادر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حول مستوى تفشّي وباء كورونا، إسرائيل في المركز الأول عالميا بعدد المصابين الجدد بالفيروس نسبة لعدد السكان في الدولة حيث وصل المعدل في إسرائيل إلى 199.3 مصابًا جديدًا لكل مليون مواطن، في كل يوم من أيام الأسبوع الأخير.
وسجلت الإصابات بكورونا اليوم نتائج غير مسبوقة حتى الآن، بتسجيل 3074 إصابة في يوم واحد، من بينها 700 إصابة بين المواطنين العرب الفلسطينيين وحدهم، وهذا من أصل قرابة 33 ألف فحص أجري اليوم، لترتفع نسبة الإصابة بين الذين خضعوا للفحص إلى 9,4%، وهي أيضا نسبة ذروة.
وعلى خلفية ذلك، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون كورونا، فرض إغلاق تام اعتبار من يوم الإثنين على نحو 30 بلدة صنفت بالـ”حمراء” بسبب ارتفاع أعداد مصابي كورونا فيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أعلى معدل إصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي، إذ أظهرت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية المسجلة وبلغت 3,150 حالة.

وأوضح المجلس الوزاري الإسرائيلي، أن القيود على البلدات “الحمراء هي: إغلاق المؤسسات التعليمية، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء المحال الحيوية الأساسية كالعيادات والصيدليات والأفران، وإغلاق ليلي وقيود على حركة المواطنين، بالإضافة إلى تقييد الحركة لمسافة 500 متر من مكان السكن في المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للوباء.

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