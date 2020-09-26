إسرائيل: تلقينا إنذارًا من العراق بحرب 73 وتجاهلناه

السبت، 26-09-2020
02:18 م
محمد فضل - متابعات
رفعت وزارة الدفاع الإسرائيل
ية، السرية لأول مرة عن تفاصيل
تجاهل تل أبيب إنذارا من السفارة العراق
ية فى موسكو وصفته بالمعلومات الذهبية والذي
يؤكد استعداد مصر
وسوريا لشن الحرب على إسرائيل
لكن تم تجاهله.
ورفعت الدفاع الإسرائيل
ية السرية عن الإنذار العراق
ي الذي
تسبب تأخيره بهزيمة إسرائيل
الساحقة في حرب 1973 وذلك فى الذكر الـ47 لانتصارات أكتوبر
المعروف.
وأكد الدفاع الإسرائيل
ية أن مخابرات تل ابيب العسكرية تلقت
إنذارا قبل 24 ساعة من بدء الهجوم المفاجئ للقوات المصر
ية والسورية على الجيش الإسرائيل
ي
في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان يوم 6 أكتوبر 1973.
وتأخر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيل
ية آنذاك الجنرال
"إيلي زعيرا"، بإحالة الإنذار المهم الذي كان من شأنه أن يؤثر بشكل جذري
على تطورات الأحداث في حرب أكتوبر، إلى الحكومة مدة 10 ساعات.
واعتبر زعيرا آنذاك أن احتمال الحرب مع مصر
وسوريا أقل من
القليل، حسب التقييمات التي قدمها لهيئة الأركان في اجتماع يوم 5 أكتوبر 1973.
وبعد ساعات قليلة من الاجتماع وصل إلى الاستخبارات بيان الإنذار
من مصادر استخباراتية أطلق عليه اسم "المعلومات الذهبية"، قالت فيه المصادر
إنها رصدت مغادرة المستشارين العسكريين السوفيت للأراضي السورية مع عائلاتهم.
ونشرت وزراة الدفاع الإسرائيل
ية أيضا المراسلات السرية بين
زعيرا و"لجنة أجراناط" الخاصة بالتحقيق في فشل الجيش والمخابرات في التحضير
للحرب الوشيكة.
وبموازاة ذلك رصدت المخابرات الإسرائيل
ية مغادرة المستشارين
السوفيت وعائلاتهم لمصر
، حيث أبحرت جميع السفن السوفيتية من بورسعيد والإسكندرية.
وكانت مخابرات تل ابيب العسكرية الإسرائيل
ية في حالة ارتباك
بسبب مغادرة السوفيت، لأنه كانت لديها شكوك في ما إذا كان ذلك دليلا على خلافات بين
موسكو والبلدين أو على احتمال الهجوم العربي.
وقدمت المخابرات العسكرية الإسرائيل
ية الإنذار للحكومة فى
صباح 6 أكتوبر يوم اندلاع الحرب وبعد 7 ساعات ونصف الساعة من ذلك بدأ الهجوم المصر
ي
في سيناء والهجوم السوري في الجولان، وبدأت الحرب التي استمرت 19 يوما، وقتل فيها
2500 عسكري إسرائيل
ي.