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إسرائيل تفرض الحظر علي هذه المدن

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 11:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها فرضت حظر التجوال في بعض المدن تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد .
وتم اتخاذ القرار مساء أمس من قبل لجنة وزارية مختصة لمكافحة فيروس " كورونا" ، مصدرة بيان وقالت فيه :" بالإضافة إلي القرارات الأخيرة قررت هيئة " المناطق المحظورة " فرض حظر تجوال عام علي جميع المدن الحمراء" الأكثر إصابة " من الساعة 7 يوم الاثنين بالإضافة إلي حظر تام للتجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الداخل و 20 شخص في الأماكن المفتوحة و إغلاق المؤسسات التعليمية و زيادة الإشراف .
و ضمت اللجنة الوزارة إلي قائمة المستوطنات التابعة لـ" المنطقة الحمراء " 40 مدينة وبلدة وسيكون هناك حظر تجول كل يوم من الساعة 7 مساء إلي 5 صباح اليوم التالي .  

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