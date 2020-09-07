إسرائيل تفرض الحظر علي هذه المدن

الإثنين، 07-09-2020
11:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة الإسرائيل
ية أنها فرضت حظر التجوال
في بعض المدن تزامنا مع
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس " كورونا
" المستجد .
وتم اتخاذ القرار مساء أمس من قبل لجنة وزارية مختصة لمكافحة فيروس "
كورونا
" ، مصدرة بيان وقالت فيه :" بالإضافة إلي القرارات الأخيرة قررت
هيئة " المناطق المحظورة " فرض حظر تجوال عام علي جميع المدن
الحمراء" الأكثر إصابة " من الساعة 7 يوم الاثنين بالإضافة إلي حظر تام
للتجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الداخل و 20 شخص في الأماكن المفتوحة و إغلاق
المؤسسات التعليمية و زيادة الإشراف .
و ضمت اللجنة الوزارة إلي قائمة المستوطنات التابعة لـ" المنطقة
الحمراء " 40 مدينة وبلدة وسيكون هناك حظر تجول كل يوم من الساعة 7 مساء إلي
5 صباح اليوم التالي .