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إسرائيل تغلق شاطئ إيلات لهذا السبب

ارشيفية
شاطئ ايلات
 
الأربعاء، 02-09-2020 12:41 م متابعات- أمينة عبد العال
أغلقت السلطات الإسرائيلية  شواطئ مدينة إيلات الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية بعد اعتقالها لمواطن أردني وصل إلي شواطئها سابحًا بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر .

كما أخلت إسرائيل المصطافين الذين كانوا يرتدون الشاطئ، مع انتشار عسكريين علي شواطئ إيلات وقوارب خفر السواحل قبالتها، حسبما نشرت "سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن اعتقال الأردني في تغريدة علي " تويتر " فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني .

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