إسرائيل تعلن بدء مرحلة قتال المقاومة داخل الأنفاق

الثلاثاء، 07-11-2023
10:13 ص
أكدت إسرائيل
إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها البرية في قطاع غزة، بالتوغل براً بشكل أعمق، واستكشاف وتحديد الأنفاق.
وقال متحدث عسكري، إن القوات الإسرائيل
ية تستعد لمهاجمة مقاتلي حماس
في أنفاقهم ومخابئهم تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد عزل المنطقة بالقوات والدبابات.
وأضاف اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين "الآن سنبدأ في تضييق الخناق عليهم". وختم قائلاً "عندما أقول نضيق الخناق فهذا يعني فوق الأرض وتحتها أيضا".
من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيل
ية، أن الجيش يمارس حاليا ضغوطا على المعاقل القوية لحركة حماس
في مخيم الشاطئ ومستشفى الشفاء.