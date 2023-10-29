الإثنين 30 أكتوبر 2023
توقيت مصر 01:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

تعليق مفاجئ من "السيسي" على ارتفاع الأسعار

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

مصر تكشف شرط إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات لغزة

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

إسرائيل تعلق على عزم "إيلون ماسك" إتاحة ستارلينك في غزة

إيلون ماسك1
ماسك
الأحد، 29-10-2023 09:21 ص


هاجم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، تصريح إيلون ماسك، بأنه سيسمح لمنظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة بالوصول إلى خدمته الفضائية ستارلينك للاتصال بالإنترنت.

وقال كارعي: "ستستخدمها حماس في عملياتها. ليس هناك شك في ذلك. نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك".

وأضاف: "يمكن أن يشترط ماسك ذلك بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

وتابع: "بعد ذلك ستقطع وزارة الاتصالات الإسرائيلية تحت قيادتي كافة الاتصالات مع ستارلينك".

وعرض الملياردير، إيلون ماسك استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink ستارلينك في غزة، ولكن مع اقتصارها فقط على منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة.

 

وجاء قرار إيلون ماسك بعد مطالبات عديدة بتوفير شبكته ستارلينك لجميع المؤسسات والمنظمات الإغاثية والمدنيين، وذلك بعد قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت والاتصالات الهاتفية وسط تصعيد الغارات الجوية وحملة برية يشنها.

 

واستجاب ماسك بتوفير خدمة ستارلينك لمنظمات الإغاثة الدولية فقط، في الوقت الذي تتعالي فيه الأصوات بإتاحتها لجميع المدنيين.

 

وقال ماسك إن شركته ستتيح الوصول إلى منظمات الإغاثة "المعترف بها دوليا"، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي سيتمكنون بها من الاتصال بالتكنولوجيا لأنها تتطلب معدات خاصة. وفقا لـ The Hill.

 

ويعاني قطاع غزة بالكامل من انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية، الأمر الذي ترك المدنيين غير قادرين على طلب المساعدة وجعل منظمات الإغاثة غير قادرة على التواصل.

 

ومؤخرا، ذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتشغيل خدمة الإنترنت ستارلينك، حيث تُجري مناقشات مع شركة SpaceX من أجل تعزيز اتصالاتها.

 

وأقادت التقارير أن “إسرائيل” تجري مناقشات مع شركة SpaceX لنشر خدمات الإنترنت Starlink، خاصة للمجتمعات القريبة من منطقة الصراع، بحسب  TechCrunch.

إقرأ ايضا

download (2)

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

download

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

download (4)

بعد الفضيحة.. العراق يكشف سبب عدم تصويته على وقف إطلاق النار بغزة في الأمم المتحدة

أخبار متعلقة

download

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

IMG-20231023-WA0028

شتمه بألفاظ نابية.. شاهد ماذا فعل جندي إسرائيلي مع نتنياهو داخل قاعدة عسكرية

IMG-20231023-WA0019

وقعوا في كمين لـ"القسام".. انسحاب قوة إسرائيلية من غزة بعد محاولة اجتياحها برياً

IMG-20231019-WA0015

تفاعل واسع.. فيديو صلاح يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في ساعات قليلة

IMG-20231019-WA0019

بايدن يعلن موعد دخول اللمساعدات لـ غزة عبر معبر رفح

IMG-20231017-WA0018

عبد الحليم قنديل: إسرائيل ستزول في السنوات المقبلة