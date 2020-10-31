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إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

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إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا
 
السبت، 31-10-2020 09:43 م الطيب حسين
كشفت صحيفة عبرية اليوم السبت، عن رفض تركيا عرضًا قدمته حكومة الاحتلال من أجل المساعدة في مواجهة آثارا زلزال مدينة إزمير الذي وقع يوم أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحكومة التركية رفضت عرض إسرائيل تقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ لضحايا زلزال أزمير التركي.

ولفتت إلى أن الرفض جاء بدعوى أن مشاركة تل أبيب ليست ضرورية.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع بيني جانتس، تقدم باقتراح إسرائيلي للحكومة التركية لتقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإنقاذ، وبأن ممثلي الجيش الإسرائيلي تحدثوا مع الملحق العسكري التركي الذي أرسل بدوره الاقتراح إلى السلطات التركية.


وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت عدم وقوع ضحايا أو مصابين من الإسرائيليين في الزلزال، وكل أفراد الجالية الإسرائيلية في تركيا بخير.
ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب سبق لها تقديم المساعدة لتركيا في ضحايا كوارث طبيعية في البلاد، كما جرى في المساهمة في عمليات إطفاء الحرائق في عامي 2010 و2016، وزلزال 1999.


وأعلنت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي هز الجمعة ولاية إزمير غرب البلاد بلغت 35 قتيلا.


 

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