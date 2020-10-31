إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

السبت، 31-10-2020
12:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة البث
الإسرائيل
ي أن فرص نجاح المفاوضات بين إسرائيل
و لبنان
بشأن ترسيم الحدود
البحرية
لافتة إلي أن مطالب لبنان
استفزازية.
ونقلت الهيئة عن مصدر
إسرائيل
ي مسئول أن المفاوضات ستستمر الشهر المقبل غير أن الجانب اللبنان
ي قام
بخطوة استفزازية حينما عرض خارطة تم خلالها مد الحدود
أكثر باتجاه الجنوب مقارنة
مع الخارطة التي قدمها لبنان
للأمم المتحدة قبل عشر سنوات .
و أضاف المصدر أن
إسرائيل
عرضت خارطة دفعت الحدود
أكثر باتجاه الشمال بناء علي مسوغات و دلائل ،
لافتا إلي أنها لم تطرح الخارطة كمطلب لأنها تحترم الخط التي رسمته الأمم المتحدة
و دعت الجانب اللبنان
ي إلي العودة للخط الأصلي المختلف عليه وعدم إيجاد خلافات
جديدة .
جدير بالذكر أنه أول
أمس بدأت الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود
بين لبنان
و إسرائيل
بمركز الأمم
المتحدة في جنوب لبنان
بحضور الوسيط الأمريكي .