السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول ظهور لـ "حجازى" بقميص اتحاد جدة

ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بأحد شوارع الكويت

انضمام "النغموشى" لصفوف "ذئاب الجبل" 4 سنوات

السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بدولة عربية

ADS
 

إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل
 
السبت، 31-10-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن فرص نجاح المفاوضات بين إسرائيل و لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية لافتة إلي أن مطالب  لبنان استفزازية.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مسئول أن المفاوضات ستستمر الشهر المقبل غير أن الجانب اللبناني قام بخطوة استفزازية حينما عرض خارطة تم خلالها مد الحدود أكثر باتجاه الجنوب مقارنة مع الخارطة التي قدمها لبنان للأمم المتحدة قبل عشر سنوات .
و أضاف المصدر أن إسرائيل عرضت خارطة دفعت الحدود أكثر باتجاه الشمال بناء علي مسوغات و دلائل ، لافتا إلي أنها لم تطرح الخارطة كمطلب لأنها تحترم الخط التي رسمته الأمم المتحدة و دعت الجانب اللبناني إلي العودة للخط الأصلي المختلف عليه وعدم إيجاد خلافات جديدة .
جدير بالذكر أنه أول أمس بدأت الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل بمركز الأمم المتحدة في جنوب لبنان بحضور الوسيط الأمريكي .
 

إقرأ ايضا

الشرطة الفرنسية

السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

jh

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

الشرطة الأسبانية

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

أخبار متعلقة

ترامب

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

السعودية

السعودية تحذر إسرائيل وإيران من أمام الأمم المتحدة

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تحذر هذه الدول من الاقتراب من ليبيا

5f8ee301423604623f605209

"بن زايد" يدعو إسرائيل إلى إتمام هذا الأمر في أقرب وقت

ارشيفية

السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني

download (1)

توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل