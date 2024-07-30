إسرائيل تتأهب لشن حرب على حزب الله.. والأخير يُحرك صواريخه الدقيقة

كشفت مصادر عن توقعات بشن توجيه إسرائيل ضربة " قوية" تستهدف حزب الله في لبنان ، ردا على إطلاق صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال .

وأوضحت المصادر أن حزب الله قام بتحريك صواريخ موجهة للرد على الهجوم المرتقب وسط جهود دولية لاحتواء الموقف.

وحسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أمس الاثنين، أن حزب الله يقوم بنقل صواريخ دقيقة التوجيه خوفًا من رد فعل إسرائيلي . وأكد مصدر في حزب الله- وفق وسائل إعلام- أن الحزب لا يسعى حاليًا إلى الحرب، ولكنه يستعد للرد على أي انتقام إسرائيلي باستخدام "صواريخ دقيقة التوجيه" عند الضرورة.