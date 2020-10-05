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إسرائيل تبحث مع دولة خليجية إقامة جزر صناعية

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مخابرات إسرائيل تبحث مع دولة خليجية إقامة جزر صناعية
 
الإثنين، 05-10-2020 06:13 م الطيب حسين
ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن وزير الاستخبارات إيلي كوهين بحث هاتفيا مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الهيئة إن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي تعزيز التعاون "في مجالات الأمن والسايبر والتكنولوجيا وإقامة جزر صناعية."

وأوضحت أن هذا الاتصال هو الأول بين كوهين والهاشمي، التي تشغل أيضا منصب المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض "إكسبو دبي 2020"، منذ توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أعمال إقامة الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020" تجري على "قدم وساق".

 

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