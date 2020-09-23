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إسرائيل.. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا

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إسرائيل.. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا
الأربعاء، 23-09-2020 09:43 م الطيب حسين
اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارا بفرض إغلاق شامل في إسرائيل اعتبارا من الجمعة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الكابينت المصغر المعني بمكافحة فيروس كورونا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشديد القيود العامة وفرض حالة إغلاق شامل اعتبارا من الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان النهائي لاتخاذ هذا الإجراء خلال اجتماع للحكومة بتشكيلته الكاملة مساء الأربعاء.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق الكنس وتقليص عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المظاهرات والتجمعات، وإغلاق كل المنشآت الصناعية والمتاجر غير الأساسية والحد من حركة وسائل النقل، وتعليق الرحلات المنفذة من مطار بن غوريون في تل أبيب.  

ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن سجلت إسرائيل، الأربعاء، عددا غير مسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لامس مستوى 7000 حالة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء من تحالف "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع، بيني غانتس، اتهموا نتنياهو وأنصاره بالسعي إلى فرض الإغلاق التام للحد من المظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة والتي تشهدها إسرائيل منذ أشهر وبشكل دوري.

 

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