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إسرائيليون يدوسون علي علم بلادهم لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-10-2020 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين وهم يدوسون علي علم بلادهم احتجاج علي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ويظهر مقطع الفيديو المتظاهرين وهم يدوسون علي العلم ويرددون الهتافات التي تطالب بإقالة نتنياهو بسبب فشله وحكومته في إدارة أزمة " كورونا" ،حسبما نشرت  القنوات المحلية ومنها القناة العبرية " 20 " .
وبالرغم من تفشي فيروس " كورونا" إلا أن الحشود تجمعت في أماكن مختلفة بالقدس و تل أبيب و غيرها من المدن في تظاهرات تستمر للأسبوع السادس عشر علي التوالي .

 

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