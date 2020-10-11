إسرائيليون يدوسون علي علم بلادهم لهذا السبب



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين وهم يدوسون علي علم بلادهم احتجاج علي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ويظهر مقطع الفيديو المتظاهرين وهم يدوسون علي العلم ويرددون الهتافات التي تطالب بإقالة نتنياهو بسبب فشله وحكومته في إدارة أزمة " كورونا" ،حسبما نشرت القنوات المحلية ومنها القناة العبرية " 20 " .

وبالرغم من تفشي فيروس " كورونا" إلا أن الحشود تجمعت في أماكن مختلفة بالقدس و تل أبيب و غيرها من المدن في تظاهرات تستمر للأسبوع السادس عشر علي التوالي .



מפגיני שמאל קיצוני תועדו דורכים על דגל ישראל.

מירב חג׳אג׳, אמה של סגן שיר חג׳אג׳ הי״ד: ״ראיתי את התמונות ומה שעמד לנגד עיני זאת ביתי עטופה בדגל בהר הרצל, נקרעתי״. https://t.co/R6DWDQhQUG — ערוץ 20 (@arutz20) October 10, 2020