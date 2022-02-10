إرشادات السفر للمملكة المتحدة للكويتيين: كيف تزور بريطانيا الآن

بعد شهور من الإغلاق وقواعد الدخول الجديدة والتخلص أخيرًا من نظام إشارات المرور للدخول، تستعد المملكة المتحدة للترحيب بالمسافرين الأجانب مرة أخرى.

زيارة المملكة المتحدة أصبح أبسط بكثير مما كان عليه في بداية عام 2021، ويمكن للمسافرين الاستفادة من خلال التخطيط لعطلتهم في بريطانيا.

قبل حجز تذكرة إلى عاصمة المملكة المتحدة (أو وجهة أخرى، مثل إدنبرة أو بلفاست!)، من المهم التحقق جيدًا من شروط السفر إلى لندن من الكويت. حيث أن هذا ينطبق بشكل خاص على السفر أثناء الوباء، حيث توجد قواعد ومتطلبات دخول جديدة يجب على المسافرين اتباعها.

يجب على أولئك الذين يخططون لرحلة إلى المملكة المتحدة أن يضعوا هذه النصائح الحيوية في الاعتبار:



السفر إلى المملكة المتحدة الآن: قواعد كوفيد-19

منذ بداية الوباء، احتفظت حكومة المملكة المتحدة بقائمة من البلدان الخضراء والعنبرية (الصفراء) والحمراء التي ستحدد متطلبات دخول المسافر. تم تصنيف "ممرات السفر" هذه بناءً على وضعها الوبائي وتم تحديثها بشكل متكرر بناءً على أحدث البيانات.



ومع ذلك، تخلصت حكومة المملكة المتحدة من القائمتين الخضراء والعنبرية في 4 أكتوبر وببساطة تركت القائمة الحمراء.



بعد تبسيط نظام الدخول، كان لدى الحكومة حوالي 50 دولة على القائمة الحمراء، ولكن اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تم إزالة جميع البلدان. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص دخول المملكة المتحدة دون الحاجة إلى الحجر الصحي طالما كان لديه تصريح السفر المناسب (مثل التأشيرة أو EVW). تنطبق هذه القاعدة على جميع البلدان التي تتكون منها المملكة المتحدة، وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.



الشرط الأول الذي يجب أن يكون لدى جميع الركاب القادمين هو نموذج تحديد موقع الركاب المكتمل. وهو ما يعرف اختصارًا أيضًا باسم PLF، والذي يجب ملئه عبر الإنترنت من قبل كل فرد يرغب في دخول المملكة المتحدة.



ويطرح النموذج بعض الأسئلة البسيطة حول المعلومات الشخصية للمسافر وتفاصيل جواز السفر والخلفية الصحية (حالة التطعيم). ويسأل القسم الثاني من PLF عن خطط سفر مقدم الطلب أثناء تواجده في المملكة المتحدة، بما في ذلك خط سير الرحلة ورقم الرحلة (أي رقم رحلة الطيران أو رقم القطار) وأماكن الإقامة.



الشرط الثاني هو معرفة فئة التطعيم التي يندرج تحتها المسافر. وفي الوقت الحالي، لدى المملكة المتحدة 4 لقاحات معتمدة: أكسفورد/أسترازينيكا، فايزر بيونتيك، موديرنا، ويانسن (جونسون أند جونسون). اعتبارًا من 22 نوفمبر، ستضيف 3 لقاحات أخرى إلى القائمة المعتمدة: كرونوفاك من سينوفاك، سينوفارم، كوفاكسين



سيحتاج المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط إلى حجز اختبار كوفيد-19 وإجراء الاختبار بحلول نهاية يومهم الثاني في المملكة المتحدة. ويمكن أن يكون الاختبار إما في شكل اختبار التدفق الجانبي أو اختبار PCR.



أما أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل سيحتاجون إلى إجراء اختبار كوفيد-19 في غضون 3 أيام قبل السفر إلى المملكة المتحدة، وحجز اختبارين PCR بعد الوصول، والحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد الدخول.



الشرط الأخير هو الحصول على تصريح سفر ساري، مثل التأشيرة، لدخول المملكة المتحدة بشكل قانوني. لحسن الحظ، فإن المواطنين الكويتيين مؤهلون للحصول على تصريح إلكتروني بسيط يسمى الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة بريطانيا.



ما هو الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمواطنين الكويتيين؟

في عام 2014، قدمت المملكة المتحدة برنامجًا جديدًا مثيرًا وثوريًا لتصاريح السفر لمواطني عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وبعد عامين، قامت بتوسيعه ليشمل المواطنين الكويتيين أيضًا.



يسمح الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة بريطانيا (اختصارًا باسم UK EVW) لمواطني البلدان الأربعة المذكورة أعلاه بدخول المملكة المتحدة. وهذا يعني أنه يمكن للمسافرين زيارة إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بسهولة بفضل EVW الخاص بهم.



يمكن استخدام EVW لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك السياحة، الأعمال التجارية، العلاج الطبي، أو للدراسة قصيرة المدى. وعلى الرغم من أنه تصريح دخول لمرة واحدة، فيمكن لحامليها الإقامة في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر في كل مرة.



يمكن للمسافرين التقديم بسهولة على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة في المملكة المتحدة على الإنترنت في أقل من 15 دقيقة. يطرح نموذج الطلب بعض الأسئلة حول مقدم الطلب ومعلومات جواز السفر وخطط سفرهم في المملكة المتحدة. ولتقديم الطلب، سيحتاج المسافرون إلى دفع رسوم المعالجة بطريقة دفع صالحة، مثل بطاقة الخصم أو الائتمان.



يجب على أولئك الذين يخططون للسفر إلى المملكة المتحدة كعائلة ملاحظة أن كل فرد من أفراد الأسرة يحتاج إلى إعفاء من تأشيرة بريطانيا بشكل منفصل. ومع ذلك، يجوز للوالد أو الوصي التقديم نيابة عن طفله.



بعد تقديم الطلب، يمكن للمسافرين توقع استلام نموذج EVW المصدق في غضون 48 ساعة عبر بريدهم الإلكتروني.



عند دخول المملكة المتحدة، سيُطلب من المسافرين إبراز جواز سفرهم الكويتي ونسخة EVW المصدقة.



وعلى الرغم من أن السفر أثناء الجائحة قد يبدو مرهقًا، إلا أن مواكبة أحدث متطلبات الدخول والتقديم على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة في وقت مبكر سيجعل رحلتك أسهل بكثير.