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إدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل وعقوبتها 20 عامً

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إدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل وعقوبتها 20 عامً
 
الثلاثاء، 24-11-2020 06:05 م
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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حكمه في قضية زوج الفنانة نانسي عجرم اليوم الثلاثاء.

وأصدر القاضي قراره الظني بحقه، والذي يقضي بإدانته بجناية القتل.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل، وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، "وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وأوضح جابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".
 

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