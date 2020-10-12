إخلاء سبيل ناصر الدويلة بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

الإثنين، 12-10-2020
03:06 م
محمد فضل- متابعات
قررت محكمة
التمييز في دولة الكويت
، اليوم الإثنين، وقف حكم حبس النائب السابق والمحامي ناصر
الدويلة وإخلاء سبيل
ه لحين الفصل في قضية الإساءة إلى الإمارات.
وقضت محكمة
الاستئناف، في يوليو الماضي، بحبس الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي
دينار (6,600 دولار)، في قضية الإساءة إلى الإمارات.
وتم استدعاء
المحامي الكويت
ي من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في 2019؛ بتهمة إساءته
للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له، وُصفت بالمسيئة، وتم
الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.
ويعود أصل
التغريدات التي تم بناء عليها تقديم شكوى ضد الدويلة، إلى عام 2014، حيث قال وقتها
إن ”تغريدته جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويت
ي ورموزه، دون أن يذكر
اسمه“.