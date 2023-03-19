إحالة وزير المالية القطري السابق للمحاكمة الجنائية

الأحد، 19-03-2023
11:52 ص
أعلنت النيابة العامة
في قطر
أنه إلحاقا بالبيان الصادر عن
النيابة العامة
بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي
وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
أشارت النيابة العامة
إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه
القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت
أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
فقد أصدر النائب
العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم
والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال
السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.