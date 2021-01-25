الإثنين، 25-01-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن جان فرانسوا كبير المستشارين
الطبيين لحكومة الفرنسية أن فرنسا
قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث تزامنا مع بدء
العطلة المدرسية في فبراير
بسبب ظهور أنواع جديدة من فيروس " كورونا
" .
و أضاف فرانسوا ، في تصريحات لمحطة " بي إف إم " التليفزيونية
:" ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض
قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولي في مارس أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل نوفمبر فهذا
قرار سياسي".
و أشار إلي أنه من المتوقع أن تجتمع الحكومة الفرنسية
الأربعاء المقبل لتقرير ما إذا كانت بحاجة إلي اتخاذ إجراءات إضافية .